Путин объяснил важность двухпалатного парламента в России

Двухпалатная модель парламента в России является важной, так как страна большая и многонациональная, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также поблагодарил первых российских парламентариев за их вклад и выразил свое уважение. По его словам, политическая система страны показала свою прочность и подлинную суверенность благодаря их действиям.

По сути, возникла первая модель двухпалатной парламентской системы, которая сейчас, в наше время, реализована уже на конституционной основе, важна и эффективна в условиях большой, многонациональной и многоконфессиональной страны, — заявил Путин.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что современная Госдума принципиально отличается от той, что работала в 1990-е годы. По его словам, ключевой вклад в развитие политической культуры страны и отечественного парламентаризма внес Путин. Володин указал, что Путин в 2001 году предложил принять закон о политических партиях. По его словам, цель заключалась в том, чтобы выстроить общество на партийной основе.