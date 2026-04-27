В Москве и Петербурге пройдет Супердискотека 90-х

Этой осенью легендарная «Супердискотека 90-х» от Радио Рекорд вновь пройдет в новом формате — «Это фантастика». В Санкт-Петербурге мероприятие состоится 14 ноября в Ледовом дворце, а в Москве — 4 декабря в Live Арене.

В рамках четырехчасового шоу выступят более 20 исполнителей, а также таинственный гость, чье имя будет раскрыто в день фестиваля. На «Супердискотеке 90-х» от Радио Рекорд примут участие Татьяна Буланова, Алена Апина, Оксана Ковалевская (Kraski), Алексей Романоф (бывший участник A«Mega»), группа «На-На», золотой состав «Стрелок», «Нэнси», Лада Дэнс, «Рок-Острова», «Русский Размер», «Божья Коровка», Марина Хлебникова, «Корни», «Пропаганда», DJ Цветкоff (Мегамикс), «Диномит» и Revolvers.

В фойе шоу будут созданы интерактивные декорации, посвященные 90-м годам. Также будет открыт танцпол «Колбасный цех», где смогут насладиться музыкой рейверы всех возрастов.

