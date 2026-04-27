27 апреля 2026 в 14:12

В России назвали условия для дружбы с Венгрией

Грушко: Россия сохранит диалог с Венгрией при продолжении курса Орбана

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отношения России и Венгрии сохранятся, если Будапешт продолжит линию премьера Виктора Орбана, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью информационной службе «Вести». По его словам, речь идет о вопросах энергосотрудничества, защиты прав нацменьшинств и отказа от поставок оружия Украине.

Если Венгрия будет продолжать линию Орбана в том, что касается энергетического сотрудничества, <...> отстаивания прав нацменьшинств, <...> если Венгрия будет воздерживаться по-прежнему от поставок вооружений [Киеву], <...> то, в принципе, конечно, какая-то основа для выстраивания сбалансированных отношений сохраняется, — сказал Грушко.

Замглавы МИД напомнил, что Венгрия — член НАТО и ЕС, и в этих организациях Россия объявлена угрозой. При этом он назвал «неимоверной глупостью» ярлык «пророссийского политика» для Орбана, отметив, что премьер действовал в национальных интересах своей страны.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что Петер Мадьяр, чья оппозиционная партия «Тиса» выиграла парламентские выборы в Венгрии, не станет проявлять крайнюю русофобию на посту премьер-министра. По мнению политика, экономика этого европейского государства продолжает в значительной степени полагаться на поставки энергоресурсов из России.

Власть
Венгрия
Россия
Александр Грушко
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
