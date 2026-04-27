Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:27

Песков рассказал, как в России определяют источник беспилотной угрозы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецслужбы определяют источник беспилотной угрозы в российских регионах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что именно они назначают меры, которые необходимо принять в связи с атаками, передает РИА Новости.

Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных, — именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что президента РФ Владимира Путина регулярно информируют обо всех инцидентах и атаках со стороны украинских военных. Главе государства докладывают обстановку несколько раз за сутки, добавил пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что украинским властям следует проявить политическую волю для разрешения кризиса. В противном случае, по словам Пескова, Киеву придется принимать еще более тяжелые для себя решения.

Также Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский обязан незамедлительно принять решение о выводе вооруженных сил Киева из Донбасса. По словам представителя Кремля, этот шаг нужно сделать прямо сейчас.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.