Песков рассказал, как в России определяют источник беспилотной угрозы

Спецслужбы определяют источник беспилотной угрозы в российских регионах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что именно они назначают меры, которые необходимо принять в связи с атаками, передает РИА Новости.

Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных, — именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что президента РФ Владимира Путина регулярно информируют обо всех инцидентах и атаках со стороны украинских военных. Главе государства докладывают обстановку несколько раз за сутки, добавил пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что украинским властям следует проявить политическую волю для разрешения кризиса. В противном случае, по словам Пескова, Киеву придется принимать еще более тяжелые для себя решения.

Также Песков сказал, что президент Украины Владимир Зеленский обязан незамедлительно принять решение о выводе вооруженных сил Киева из Донбасса. По словам представителя Кремля, этот шаг нужно сделать прямо сейчас.