27 апреля 2026 в 12:55

Врач назвала способы успокоить плачущего грудного ребенка

Врач Русинова: ребенок перестанет плакать на левой стороне тела

Чтобы успокоить плачущего грудного ребенка, необходимо положить его на левую сторону тела или прижать его живот к груди, рассказала «Газете.Ru» главный врач детской городской поликлиники №133 Дина Русинова. Она отметила, что родителям необходимо установить причину плача.

При отсутствии подозрений на проблемы со здоровьем необходимо устранить причину дискомфорта: поменять подгузник, согреть или раздеть ребенка, обнять и приласкать. Если это не помогло, возьмите малыша на руки и прижмите к себе так, чтобы он лежал на левой стороне тела. Эта позиция способствует пищеварению, плюс малыш слышит биение сердца матери, которое успокаивает его, — рассказала Русинова.

Врач подчеркнула, что при длительном плаче с повышением температуры, рвотой, нарушением сна, отказом от еды необходимо обратиться за медицинской помощью. По ее словам, также проконсультироваться с врачом стоит при частых перепадах настроения.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, что при температуре ниже −15 градусов не рекомендуется гулять с младенцами. По его словам, время, проведенное на улице, следует сокращать по мере снижения столбика термометра и усиления ветра.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ констатировали нарастание противоречий внутри западного лагеря
Стали известны подробности подготовки покушения на Трампа
Киев потерял место производства дальнобойных дронов
В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами
В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева
Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился
США предрекли череду покушений на официальных лиц государства
Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.