Врач назвала способы успокоить плачущего грудного ребенка

Чтобы успокоить плачущего грудного ребенка, необходимо положить его на левую сторону тела или прижать его живот к груди, рассказала «Газете.Ru» главный врач детской городской поликлиники №133 Дина Русинова. Она отметила, что родителям необходимо установить причину плача.

При отсутствии подозрений на проблемы со здоровьем необходимо устранить причину дискомфорта: поменять подгузник, согреть или раздеть ребенка, обнять и приласкать. Если это не помогло, возьмите малыша на руки и прижмите к себе так, чтобы он лежал на левой стороне тела. Эта позиция способствует пищеварению, плюс малыш слышит биение сердца матери, которое успокаивает его, — рассказала Русинова.

Врач подчеркнула, что при длительном плаче с повышением температуры, рвотой, нарушением сна, отказом от еды необходимо обратиться за медицинской помощью. По ее словам, также проконсультироваться с врачом стоит при частых перепадах настроения.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, что при температуре ниже −15 градусов не рекомендуется гулять с младенцами. По его словам, время, проведенное на улице, следует сокращать по мере снижения столбика термометра и усиления ветра.