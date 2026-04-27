27 апреля 2026 в 13:57

В Кузбассе ребенку выплатили 100 тыс. рублей компенсации за падение в люк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кузбассе девятилетний мальчик получил 100 тыс. рублей компенсации за падение в открытый люк, сообщает VSE42.RU. Сумму выплатят рабочие, которые не закрыли крышку коллектора.

Сообщается, что в результате происшествия подросток получил травмы: сотрясение мозга и гематому на затылке. Также ребенок получил психологическую травму и все еще продолжает страдать от головных болей.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка получила травмы, упав в открытый канализационный люк в Чебоксарах. В момент ЧП крышка люка находилась рядом с колодцем.

До этого сообщалось, что прокуратура Саратова начала проверку после падения ребенка в припорошенный снегом канализационный люк. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травмы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
«Оставил огромное наследство»: Гусев высказался о заслугах Пиманова
«Зимние пейзажи апреля»: Роскосмос показал фото Москвы со спутника
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

