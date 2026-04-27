В Кузбассе ребенку выплатили 100 тыс. рублей компенсации за падение в люк

В Кузбассе девятилетний мальчик получил 100 тыс. рублей компенсации за падение в открытый люк, сообщает VSE42.RU. Сумму выплатят рабочие, которые не закрыли крышку коллектора.

Сообщается, что в результате происшествия подросток получил травмы: сотрясение мозга и гематому на затылке. Также ребенок получил психологическую травму и все еще продолжает страдать от головных болей.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка получила травмы, упав в открытый канализационный люк в Чебоксарах. В момент ЧП крышка люка находилась рядом с колодцем.

До этого сообщалось, что прокуратура Саратова начала проверку после падения ребенка в припорошенный снегом канализационный люк. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травмы.