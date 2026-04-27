Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 14:16

В МИД России назвали главный ключ к миру на Украине

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главным ключом к преодолению конфликта на Украине является предоставление России гарантий безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью информационной службе «Вести». При этом, по его словам, Евросоюз занимает крайне спорную позицию в отношении переговорного процесса.

По словам Грушко, подход Евросоюза к мирному урегулированию, включая настойчивые требования предоставить ему место за переговорным столом, на деле лишь исключает возможность самого процесса. Дипломат выразил удивление тем, что за последние два-три года он ни разу не слышал, чтобы кто-то обсуждал гарантии безопасности для России.

Гарантии безопасности России — это, собственно, вообще главный элемент для того, чтобы конфликт [на Украине] был преодолен и воцарился мир, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта для контактов с американской стороной по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД напомнил, что переговорщики США знают позицию России, которую они услышали на Аляске в ходе встречи со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

