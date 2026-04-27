Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 14:10

Московский снегопад лишил Славу Мэрлоу новой машины

Дерево рухнуло на новую машину Славы Мэрлоу в Москве

Снегопад в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый автомобиль музыканта Славы Мэрлоу получил повреждения из-за падения дерева в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. На машину упало дерево, которое повалил сильный ветер в сочетании со снегопадом.

Речь идет о пятидверном Suzuki Jimny, стоимость которого составляет около 4,2 млн рублей. Несмотря на случившееся, 26-летний исполнитель не переживает из-за произошедшего.

По словам музыканта, он оформил на автомобиль полную страховку. Таким образом, все расходы на ремонт покроет страховая компания, и Мэрлоу не придется платить за восстановление машины из собственного кармана.

Ранее фенолог Михаил Любов заявил, что снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.

Прежде губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что кратковременные перебои с электричеством произошли в нескольких округах Московской области вследствие непогоды. По его словам, все аварийные службы работают в усиленном режиме.

Москва
Россия
снегопады
музыканты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.