Московский снегопад лишил Славу Мэрлоу новой машины

Новый автомобиль музыканта Славы Мэрлоу получил повреждения из-за падения дерева в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. На машину упало дерево, которое повалил сильный ветер в сочетании со снегопадом.

Речь идет о пятидверном Suzuki Jimny, стоимость которого составляет около 4,2 млн рублей. Несмотря на случившееся, 26-летний исполнитель не переживает из-за произошедшего.

По словам музыканта, он оформил на автомобиль полную страховку. Таким образом, все расходы на ремонт покроет страховая компания, и Мэрлоу не придется платить за восстановление машины из собственного кармана.

Ранее фенолог Михаил Любов заявил, что снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.

Прежде губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что кратковременные перебои с электричеством произошли в нескольких округах Московской области вследствие непогоды. По его словам, все аварийные службы работают в усиленном режиме.