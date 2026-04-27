Проукраинские террористы не прекратят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его преемников, так как это необходимо для втягивания США в конфликт с РФ, рассказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат добавил, что в Европе уже открыто готовятся к войне с РФ, но без США начать ее не готовы, поэтому стремятся вернуть все «как при дедушке», то есть при Джо Байдене.

Проукраинские террористы и стоящие за ними силы, включая киевский режим, не оставят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его возможных преемников. Это необходимо им для втягивания США в полномасштабный военный конфликт с РФ, — сказал Миронов.

По мнению политика, вмешательство в президентские выборы 2028 года в США уже началось. Миронов заключил, что сегодня под прицелом находится Трамп, а завтра той же опасности подвергнется его преемник.

Ранее сообщалось, что Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, неизвестный открыл огонь. В пресс-службе Белого дома уточнили, что нападавший был задержан сотрудниками Секретной службы.