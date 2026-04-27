Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 16:44

Нутрициолог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

Нутрициолог Гузман: безопасной дозы алкоголя не существует

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Безопасной дозы алкоголя не существует, рассказала телеканалу «Краснодар» врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что любое количество алкоголя может привести к заболеваниям.

Мы часто слышим о «безопасной дозе», но с точки зрения современной медицины ее не существует. Алкоголь относится к канцерогенам первого класса и повышает риск онкологических заболеваний даже при небольшом регулярном употреблении, — рассказала Гузман.

Нутрициолог подчеркнула, что регулярное употребление более семи порций в неделю повышает риск смерти. По ее словам, одна стандартная порция алкоголя содержит около 14 граммов этанола.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что снотворное нельзя пить вместе с алкоголем. Он пояснил, что их смешивание может повлиять на мозг как несколько таблеток, принятых одновременно.

Здоровье
алкоголь
нутрициологи
мифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию умерла в 94 года
Эксперт раскрыл суть схемы мошенников с «ошибочными» переводами
Генсек ООН объяснил, как развитие ИИ влияет на ядерное оружие
Экс-нардеп ответил, признает ли Украина потерю территорий ради места в ЕС
В Самаре выросло число погибших из-за упавших деревьев
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.