Нутрициолог развеяла миф о безопасной дозе алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, рассказала телеканалу «Краснодар» врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что любое количество алкоголя может привести к заболеваниям.

Мы часто слышим о «безопасной дозе», но с точки зрения современной медицины ее не существует. Алкоголь относится к канцерогенам первого класса и повышает риск онкологических заболеваний даже при небольшом регулярном употреблении, — рассказала Гузман.

Нутрициолог подчеркнула, что регулярное употребление более семи порций в неделю повышает риск смерти. По ее словам, одна стандартная порция алкоголя содержит около 14 граммов этанола.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что снотворное нельзя пить вместе с алкоголем. Он пояснил, что их смешивание может повлиять на мозг как несколько таблеток, принятых одновременно.