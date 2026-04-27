Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 16:40

Нутрициолог напомнила о главной пользе зернового хлеба

Нутрициолог Титова: зерновой хлеб поддерживает микрофлору кишечника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зерновой хлеб за счет содержания клетчатки поддерживает микрофлору кишечника, напомнила в беседе с Readovka.news гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Титова. Кроме того, этот продукт помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Польза зернового хлеба обусловлена составом муки, в котором сохраняются ценные микроэлементы, отметила Титова. Перерабатывая пищевые волокна, кишечная микробиота выделяет бутират — вещество, укрепляющее слизистую желудочно-кишечного тракта. А поскольку состояние ЖКТ напрямую влияет на общее самочувствие, такой хлеб можно считать важным элементом здорового рациона.

Отдельно врач выделила пользу хлебобулочных изделий, приготовленных на закваске. Благодаря более медленному всасыванию сахара такая выпечка предотвращает резкие скачки инсулина и надолго насыщает организм.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что завтрак из одного кофе может привести к набору веса. Он особо отметил вред от сочетания бодрящего напитка и булочки, поскольку пустые калории и сахар дают лишь временный прилив энергии, после которого наступает чувство голода и усталость.

Здоровье
нутрициологи
врачи
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию умерла в 94 года
Эксперт раскрыл суть схемы мошенников с «ошибочными» переводами
Генсек ООН объяснил, как развитие ИИ влияет на ядерное оружие
Экс-нардеп ответил, признает ли Украина потерю территорий ради места в ЕС
В Самаре выросло число погибших из-за упавших деревьев
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.