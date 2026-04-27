Нутрициолог напомнила о главной пользе зернового хлеба

Зерновой хлеб за счет содержания клетчатки поддерживает микрофлору кишечника, напомнила в беседе с Readovka.news гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Титова. Кроме того, этот продукт помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Польза зернового хлеба обусловлена составом муки, в котором сохраняются ценные микроэлементы, отметила Титова. Перерабатывая пищевые волокна, кишечная микробиота выделяет бутират — вещество, укрепляющее слизистую желудочно-кишечного тракта. А поскольку состояние ЖКТ напрямую влияет на общее самочувствие, такой хлеб можно считать важным элементом здорового рациона.

Отдельно врач выделила пользу хлебобулочных изделий, приготовленных на закваске. Благодаря более медленному всасыванию сахара такая выпечка предотвращает резкие скачки инсулина и надолго насыщает организм.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что завтрак из одного кофе может привести к набору веса. Он особо отметил вред от сочетания бодрящего напитка и булочки, поскольку пустые калории и сахар дают лишь временный прилив энергии, после которого наступает чувство голода и усталость.