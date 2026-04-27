Путин предоставил норвежцу российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство норвежцу Гейру Эдегорду Ульсену. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство РФ Ульсена Гейра Эдегорда, родившегося 9 апреля 1962 года в Норвегии, — говорится в документе.

Ранее в генконсульстве России в Хьюстоне рассказали, что в диппредставительстве прошла церемония принесения присяги новым гражданином РФ Александром фон Цуриковым. Мужчина родился и вырос в Соединенных Штатах. Несмотря на место рождения, он сохранил, как пишут представители консульства, «глубокое уважение к исторической родине», которое ему привили родители. После оформления гражданства мужчина планирует переезд в Россию на постоянное место жительства.

До этого в Иркутской области паспорт выдали уроженцу Камеруна, который отслужил в российской армии. Он признался, что с детства мечтал стать гражданином России, именно тогда он начал изучение русского языка. Местные правоохранители помогли Джуниору быстро собрать все нужные бумаги и завершить последний этап получения гражданства. Он также рассказал, что не планирует возвращаться на родину, его цель — обосноваться в России.