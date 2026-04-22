Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 01:41

Родившийся в США мужчина присягнул России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В генконсульстве России в Хьюстоне прошла церемония принесения присяги новым гражданином РФ Александром фон Цуриковым, рассказали в диппредставительстве. Мужчина родился и вырос в Соединенных Штатах.

Генконсул Н.В. Пукалов тепло поздравил нового гражданина с этим важным событием в его жизни, — говорится в сообщении консульства.

Несмотря на место рождения, он сохранил, как пишут представители консульства, «глубокое уважение к исторической Родине», которое ему привили родители. После оформления гражданства мужчина планирует переезд в Россию на постоянное место жительства.

По информации дипмиссии, фамилия фон Цуриков относится к старинному дворянскому роду. Она известна как в среде русской эмиграции, так и в академических кругах за рубежом.

Ранее в миграционной службе МВД РФ заявили, что информация о том, что граждане страны якобы массово оформляют загранпаспорта и намереваются покинуть Россию, не имеет под собой оснований. В ведомстве объяснили, что весной и летом спрос на загранпаспорта растет из-за начала сезона отпусков.

США
Россия
хьюстон
гражданство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.