Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе Деталь от танка пробила лобовое стекло фуры в Тамбовской области

В Тамбовской области произошло необычное ДТП с участием танка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Автомобиль Dongfeng с прицепом под управлением водителя 1980 года рождения перевозил негабаритный груз — танк. В пути от него отделилась деталь, которая отлетела в лобовое стекло грузовика Sitrak с полуприцепом, двигавшегося по встречной полосе, водитель оказался госпитализирован.

В результате ДТП водитель автомобиля Sitrak с травмой был доставлен на автомобиле скорой медицинской помощи в лечебное учреждение, — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, согласно пункту 23.2 ПДД РФ, водитель обязан следить за надежностью размещения и фиксации груза как перед началом движения, так и в пути. Автомобилист не должен допускать его падения и создания помех для участников дорожного движения.

