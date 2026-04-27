Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя

На трассе М-5 в районе села Утевка Самарской области боковой ветер сорвал часть прицепа с грузовиком — конструкция развалилась в воздухе и улетела в кювет, после чего ветер повалил саму «Газель», сообщает Telegram-канал Baza. Водителю пришлось собирать разлетевшиеся вещи и документы по всему полю.

По данным канала, в Поволжье бушует штормовой ветер с порывами до 27 м/с. В Самаре дерево упало на тротуар перед двумя школьницами: одна девочка погибла на месте, вторая с множественными травмами госпитализирована в тяжелом состоянии. А в соседнем Тольятти женщину придавило каркасом остановки — прохожие помогали ей выбираться.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате удара легковушка загорелась, водитель и пассажир погибли.

До этого столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Асиновском районе Томской области. Автобус выехал на левую обочину и врезался в стоящий ВАЗ‑2107 и находившегося рядом водителя. В результате 59-летний мужчина погиб, две женщины госпитализированы.