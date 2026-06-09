Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде Более 70 детей пострадали в авариях с начала 2026 года в Нижнем Новгороде

С начала 2026 года 74 ребенка пострадали в авариях в Нижнем Новгороде, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу. Отмечается, что с января произошло 68 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Как пишет издание, в результате травмы разной степени тяжести получили 74 ребенка. Госавтоинспекция призвала родителей внимательно следить за поведением детей. В ведомстве напомнили, что это позволит сократить количество несчастных случаев на дороге по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге 19-летний байкер получил крайне тяжелые травмы, когда пересекал перекресток на мотоцикле Kawasaki на красный свет и столкнулся с автомобилем KIA Ceed под управлением 28-летнего водителя. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, позже он скончался.

До этого в Махачкале произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся, а из салона выпал ребенок. Инцидент случился после того, как одна машина наехала на другую проезжавшую иномарку.