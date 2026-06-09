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09 июня 2026 в 16:17

Молодой байкер вылетел ночью на перекресток на красный свет и погиб

В Петербурге 19-летний байкер погиб в больнице после столкновения с автомобилем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге 19-летний байкер получил крайне тяжелые травмы, когда пересекал перекресток на мотоцикле Kawasaki на красный свет и столкнулся с автомобилем KIA Ceed под управлением 28-летнего водителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти в Telegram-канале. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти, позже он скончался.

Инцидент произошел в ночь на 9 июня в Московском районе города. Авария попала в объектив камеры наблюдения. Уточнялось, что мотоцикл прилетел в переднюю часть машины слева. От удара мотоциклиста выбросило из седла — он упал недалеко от автомобиля и не подавал признаков жизни.

Ранее миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в поселке Мичуринское Ленинградской области. На изгибе трассы он не справился с управлением мотоциклом Triumph Bonneville и столкнулся с автомобилем, от полученных травм бизнесмен скончался на месте. Иномарка получила серьезные повреждения.

Кроме того, в Петербурге на трассе Пески — Сосново — Подгорье мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. От полученных травм он скончался до прибытия бригады медиков.

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