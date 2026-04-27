27 апреля 2026 в 15:12

Россия дала жесткий ответ Евросоюзу на санкции

Россия внесла в стоп-лист представителей ЕС, которые помогали Украине

Россия внесла в стоп-лист представителей Евросоюза, которые принимали участие в решениях о помощи Украине, а также тех, кто придерживается враждебных к Москве взглядов, сообщили в пресс-службе МИД РФ. По данным внешнеполитического ведомства, ЕС грубо нарушил международное право, приняв 20-й пакет санкций.

Очередной, 20-й по счету пакет санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля. Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права, — сказано в сообщении.

Так, в санкционный список попали представители европейских институтов, стран — членов ЕС, а также некоторых других государств Европы, которые участвуют в военных поставках Киеву, пытаются подорвать территориальную целостность России, а также вводят и поддерживают антироссийские санкции.

Кроме того, в стоп-лист внесены государства, которые наносят ущерб отношениям РФ с третьими странами, создают препятствия для морского судоходства в интересах Украины, преследуют российских официальных лиц по надуманным обвинениям, выступают за изъятие российских активов, а также содействуют созданию «трибунала» против российского руководства.

Ограничения также коснулись гражданских активистов, представителей академического сообщества европейских стран, депутатов национальных парламентов и Европарламента, которые занимают враждебную позицию по отношению к России. Речь идет о лицах, голосующих за антироссийские резолюции и законопроекты.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз должен отменить санкции и снова начать закупать энергию у России. Он назвал новые ограничения формой насилия, которая в конечном счете бьет по интересам самой Европы.

