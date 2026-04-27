В МИД РФ констатировали нарастание противоречий внутри западного лагеря

Серьезные разногласия нарастают внутри западного лагеря, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян на Международной научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, которые передает РИА Новости, речь идет о разногласиях между сторонниками президента США Дональда Трампа и глобалистами.

Внутри западного лагеря тоже зреют противоречия между условными «трампистами» и глобалистскими элитами, — сказал он.

Также Агасандян заявлял, что взаимодействие США с Евросоюзом и Великобританией лишилось как доверия, так и былой определенности. По его словам, Штаты, как и члены ЕС, сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами.

Дипломат вместе с этим утверждал, что европейские страны открыто заявляют о подготовке к конфронтации с Россией. По его словам, западные государства наращивают военное присутствие в государствах, граничащих с РФ. Они пытаются организовать там так называемый «санитарный кордон».