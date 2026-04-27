27 апреля 2026 в 16:38

Мать бросила коляску с ребенком в российском городе

В Ростове-на-Дону мать оставила коляску с ребенком у зоопарка и ушла

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жители Ростова-на-Дону обнаружили на улице ребенка без присмотра, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости». Инцидент произошел у зоопарка на Зоологической улице, где очевидец заметил коляску и вызвал полицию.

На место происшествия прибыли медики, а также пришел отец несовершеннолетней девочки. Мужчина рассказал, что его возлюбленная написала ему сообщение, в котором заявила, что оставила дочь на остановке, и дала инструкции, где искать ребенка.

По словам очевидца, после этого родителя и девочку забрали в полицию. По данным журналистов, в отношении женщины был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

В публикации уточняется, что медики осмотрели ребенка и не нашли у него травм. Позже малыша и отца отпустили домой.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии обвинила бывшего мужа в похищении детей — мужчина оценил освобождение «заложников» в 100 тыс. рублей. Тяжелый бракоразводный процесс начался в прошлом году. Суд постановил, что двухлетняя дочь и пятилетний сын-инвалид будут жить с матерью, но отцу разрешено с ними видеться. Однако после одной из встреч мужчина забрал детей к себе и не вернул домой.

