Мать бросила коляску с ребенком в российском городе В Ростове-на-Дону мать оставила коляску с ребенком у зоопарка и ушла

Жители Ростова-на-Дону обнаружили на улице ребенка без присмотра, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости». Инцидент произошел у зоопарка на Зоологической улице, где очевидец заметил коляску и вызвал полицию.

На место происшествия прибыли медики, а также пришел отец несовершеннолетней девочки. Мужчина рассказал, что его возлюбленная написала ему сообщение, в котором заявила, что оставила дочь на остановке, и дала инструкции, где искать ребенка.

По словам очевидца, после этого родителя и девочку забрали в полицию. По данным журналистов, в отношении женщины был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

В публикации уточняется, что медики осмотрели ребенка и не нашли у него травм. Позже малыша и отца отпустили домой.

