В Кремле указали на готовность России помочь в решении кризиса вокруг Ирана

Россия готова оказать посреднические услуги для разрешения конфликта на Ближнем Востоке, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва готова сделать все для установления мира в этом регионе.

Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы скорее добиться мира на Ближнем Востоке. По его словам, завершить конфликт необходимо как можно скорее. Глава государства подчеркнул: Москва выражает надежду, что иранский народ сумеет преодолеть текущий тяжелый период и достигнет мира.

До этого портал Axios сообщил, что Иран передал США новое предложение по урегулированию ближневосточного конфликта. По его информации, оно подразумевает снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Тегерана. Предполагается, что стороны продлят режим прекращения огня на длительный период либо же согласятся на прекращение войны.