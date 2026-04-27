27 апреля 2026 в 15:28

Синоптик сделал неожиданный прогноз на предстоящее лето

Синоптик Шувалов пообещал контрастное лето с жарой и холодом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лето 2026 года будет достаточно контрастным — россиян ожидают как жаркие дни, так и холодные периоды, заявил НСН глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. При этом между погодными колебаниями ожидаются сильные ливни.

Лето будет очень контрастным. Я думаю, будут довольно существенные колебания. Будут пиковые периоды с жарой, хорошие провалы в холод, а между этими периодами — хорошие ливни, — спрогнозировал Шувалов.

Ранее в МЧС России сообщили, что Москву и область засыпало снегом в преддверии майских праздников, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он введен из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега. Ожидается, что осадки сохранятся до вечера 28 апреля.

