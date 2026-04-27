«Зимние пейзажи апреля»: Роскосмос показал фото Москвы со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок, на котором видна заснеженная Москва. Отмечается, что за ночь в российской столице выпало более половины от месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса. Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки, — подчеркнули в Роскосмосе.

Уточняется, что снимок сделан с помощью космических аппаратов серий «Электро-Л» и «Арктика-М». На нем видны находящаяся под циклоном Москва, европейская и часть азиатской территории России, почти вся Европа, за исключением самых западных стран, Черное и Средиземное моря, Турция, Север Африки, а также отдельные районы Ближнего Востока и Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на двух направлениях Московской железной дороги — Савеловском и Казанском — было парализовано из-за неблагоприятных погодных условий. Проблемы возникли на участках МЦД-1 и МЦД-3.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве к утру 27 апреля достигла 12 сантиметров. По его словам, прежний рекорд составлял 10 сантиметров и держался на протяжении 55 лет.