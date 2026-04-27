В МЧС раскрыли число пострадавших из-за непогоды россиян

МЧС: из-за непогоды в регионах России пострадал 31 человек и погиб ребенок

Один ребенок погиб, еще 31 человек пострадал в результате непогоды в четырех федеральных округах России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве отметили, что в больницах находятся четверо несовершеннолетних.

На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения, — сказано в сообщении.

Всего в регионах, попавших под удар непогоды, без электричества остались более 76 тыс. человек. Стихия затронула несколько округов одновременно, нанеся серьезный урон инфраструктуре и создав угрозу для жизни людей.

Ранее сообщалось, что в Самаре ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По данному факту также возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад и растают сугробы
«Изрядный путь»: Песков объяснил важность российского парламентаризма
В дептрансе обратились к москвичам на фоне снегопада
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

