В МЧС раскрыли число пострадавших из-за непогоды россиян

МЧС: из-за непогоды в регионах России пострадал 31 человек и погиб ребенок

Один ребенок погиб, еще 31 человек пострадал в результате непогоды в четырех федеральных округах России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве отметили, что в больницах находятся четверо несовершеннолетних.

На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения, — сказано в сообщении.

Всего в регионах, попавших под удар непогоды, без электричества остались более 76 тыс. человек. Стихия затронула несколько округов одновременно, нанеся серьезный урон инфраструктуре и создав угрозу для жизни людей.

Ранее сообщалось, что в Самаре ураганный ветер повалил дерево, которое придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По данному факту также возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.