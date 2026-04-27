27 апреля 2026 в 15:34

Немцы начали массово переселяться на Алтай из нежелания помогать Украине

KP.RU: жители Германии начали массово переселяться в алтайское село Гальбштадт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жители Германии массово переселяются в алтайское село Гальбштадт, сообщает KP.RU. Бывшие граждане ФРГ, в частности семья Шперлингов, уже обосновались там. По их словам, решение о переезде было принято после того, как немецкие власти передали Украине помощь в виде 5 тыс. касок.

Как сообщает издание, еще одна семья из Германии — Вильмсы — также перебралась в Гальбштадт. Собеседники рассказали, что их случай не единичный: по их мнению, в Россию начинают стекаться многие жители ФРГ, несогласные с европейской политикой.

Алтайское село с необычным названием является для немцев историческим. На въезде в населенный пункт установлена надпись с приветствием на немецком языке, а вывески на государственных учреждениях дублируются на втором языке.

Ранее итальянский журналист Томас Фази резко осудил решение британских властей лишить гражданства бывшего полицейского Марка Буллена, переехавшего жить в Россию, из-за его связей с РФ. По словам Фази, Лондон «превратился в жалкую диктатуру, управляемую недалекими представителями силовых структур».

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
