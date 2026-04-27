Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга Врач Кузьмин: около 1600 ликвидаторов аварии на ЧАЭС было из Екатеринбурга

Около 1600 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС были из Свердловской области, рассказал ЕАН организатор Центра радиационной медицины, главный врач Свердловской областной больницы №2 в период с 1990-1999 годы Юрий Кузьмин. Он отметил, что регион занимает второе место по количеству ликвидаторов.

Наша область занимала второе место по стране по количеству ликвидаторов аварии, которые у нас проживали. Первое место у Ростова, — рассказал Кузьмин.

Врач подчеркнул, что за все время 13,5 тыс. свердчан помогали в ликвидации последствий аварии. Еще 54 жителя Свердловской области награждены орденом Мужества за помощь в Чернобыле.

Ранее председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев рассказал, что многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности. По его словам, об аварии ликвидаторам было известно очень мало, но они все равно шли в самые опасные зоны.