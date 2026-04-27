«Оставил огромное наследство»: Гусев высказался о заслугах Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов был человеком с большой буквы, обладавшим огромным талантом, заявил советский и российский журналист Павел Гусев на церемонии прощания в Москве. По его словам, которые передает NEWS.ru, Пиманова отличала потрясающая вежливость по отношению к своим подчиненным, друзьям и коллегам.

Это человек с большой буквы, с огромным талантом, с потрясающим чувством вежливого отношения к своим подчиненным, друзьям. Он был замечательным человеком, который оставил после себя огромное наследство, — отметил Гусев.

Он уточнил, что речь идет о качественной, интересной журналистике, которая нужна государству и обществу в целом. Пиманов точно был на своем месте, полностью отдавая себя работе, уверен Гусев. Он напомнил, что телеведущий воспитал огромное поколение журналистов, которые, по его мнению, продолжат выполнять все заветы своего наставника.

Ранее сообщалось, что проститься с телеведущим в Большом траурном зале Троекуровского кладбища пришли его близкие, многочисленные поклонники, друзья и коллеги. Среди них жена Пиманова актриса Ольга Погодина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева.