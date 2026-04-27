27 апреля 2026 в 12:42

«Хезболла» предъявила требования правительству Ливана

«Хезболла» потребовала от властей Ливана отменить решение о разоружении движения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шиитская группировка «Хезболла» потребовала от ливанских властей отменить решение о разоружении ее отрядов, заявил генсек движения шейх Наим Касем в Telegram. Там также призвали правительство поставить национальные интересы превыше всего.

Власти должны поставить национальные интересы превыше всего и отменить позорное решение от 2 марта, которое ставит бойцов «Хезболлы» вне закона, — сказал Касем.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» нарушила режим прекращения огня между еврейским государством и Ливаном. Он отметил, что удары ЦАХАЛ по позициям группировки продолжатся.

До этого израильские военные нанесли точечные удары по нескольким районам на юге Ливана. В Армии обороны страны отметили, что ответственность за нарушение вступившего в силу режима прекращения огня лежала на «террористах», приблизившихся к позициям ЦАХАЛ.

10 апреля в Ливане вступил в силу режим прекращение огня. Решение было принято после нескольких часов интенсивных обстрелов северных районов Израиля. 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении перемирия.

