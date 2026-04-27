27 апреля 2026 в 12:47

На Украине разворовали выделенные на нужды Минобороны миллионы долларов

На Украине расхитили более $13 млн на ремонт военной техники

Руководство одного из оборонных предприятий на Украине похитило более $13 млн (свыше 981,8 млн рублей) бюджетных средств, которые были выделены на ремонт военной техники для Минобороны и Национальной гвардии, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. По его данным, из 2,5 млрд гривен ($56,8 млн или 4,3 млрд рублей), полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы «конвертационного центра» вывели в «тень» более 576 млн гривен ($13 млн).

Кравченко подчеркнул, что речь идет о государственных деньгах, предназначенных на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и обналичивали.

По данным следствия, предприятие выполняло контракты по ремонту военной техники в период с 2023 по 2025 год. Помимо хищения бюджетных средств, компания также недоплатила государству более $2,27 млн (171,4 млн рублей) налогов. Организаторы схемы получали с обналиченных бюджетных средств проценты за свои услуги.

В рамках уголовного дела проведено более 40 обысков. На местах изъята так называемая «черная» бухгалтерия. Семи участникам преступной схемы предъявлены обвинения. Все они находятся под стражей без права внесения залога.

Ранее украинские правоохранители задержали в Ужгороде киберпреступника, разыскиваемого в США за хищение более $100 млн (7,5 млрд рублей). Как сообщал Кравченко, подозреваемый использовал фиктивные документы о своей смерти.

Европа
Украина
Минобороны Украины
коррупция
хищения
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Названа причина апрельских снегопадов в европейской части России
Налет на Крым, удары по 180 домам, диверсанты: ВСУ атакуют РФ 27 апреля
«Вырванное сердце»: Малышева простилась с Пимановым
Человек упал на рельсы на одной из станций московского метро
Рогов увидел знак в рухнувшем украинском флаге в центре города
В Минцифры прояснили ситуацию с работой сервисов при включенном VPN
Политолог объяснил, почему Берлин публично выступил против фон дер Ляйен
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
