На Украине разворовали выделенные на нужды Минобороны миллионы долларов На Украине расхитили более $13 млн на ремонт военной техники

Руководство одного из оборонных предприятий на Украине похитило более $13 млн (свыше 981,8 млн рублей) бюджетных средств, которые были выделены на ремонт военной техники для Минобороны и Национальной гвардии, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. По его данным, из 2,5 млрд гривен ($56,8 млн или 4,3 млрд рублей), полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы «конвертационного центра» вывели в «тень» более 576 млн гривен ($13 млн).

Кравченко подчеркнул, что речь идет о государственных деньгах, предназначенных на оборону. Вместо этого их выводили через фиктивные компании и обналичивали.

По данным следствия, предприятие выполняло контракты по ремонту военной техники в период с 2023 по 2025 год. Помимо хищения бюджетных средств, компания также недоплатила государству более $2,27 млн (171,4 млн рублей) налогов. Организаторы схемы получали с обналиченных бюджетных средств проценты за свои услуги.

В рамках уголовного дела проведено более 40 обысков. На местах изъята так называемая «черная» бухгалтерия. Семи участникам преступной схемы предъявлены обвинения. Все они находятся под стражей без права внесения залога.

Ранее украинские правоохранители задержали в Ужгороде киберпреступника, разыскиваемого в США за хищение более $100 млн (7,5 млрд рублей). Как сообщал Кравченко, подозреваемый использовал фиктивные документы о своей смерти.