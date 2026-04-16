На Украине задержали укравшего $100 млн киберпреступника

Украинские правоохранители задержали в Ужгороде киберпреступника, разыскиваемого в США за хищение более $100 млн (7,6 млрд рублей), сообщил в своем Telegram-канале генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Подозреваемый использовал фиктивные документы о своей смерти.

По данным следствия, задержанный входил в международную сеть киберпреступников, которые с использованием вредоносного программного обеспечения получали доступ к персональным данным американских граждан и корпоративной информации организаций в США и Европе. После получения данных участники группы занимались вымогательством, требуя деньги за возврат или неразглашение информации.

Фигурант проживал у родственников и легализовывал незаконно полученные средства через приобретение дорогостоящей недвижимости, автомобилей и других активов, оформляя сделки на близких лиц. В рамках расследования проведено более 30 обысков, арестованы активы на сумму свыше $80 млн (6,1 млрд рублей), включая недвижимость, транспортные средства, наличные средства и криптовалюту. Также предъявлены обвинения предполагаемому организатору группы и еще одному участнику, которые помещены под стражу.

