Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 16:16

На Украине задержали укравшего $100 млн киберпреступника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские правоохранители задержали в Ужгороде киберпреступника, разыскиваемого в США за хищение более $100 млн (7,6 млрд рублей), сообщил в своем Telegram-канале генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Подозреваемый использовал фиктивные документы о своей смерти.

По данным следствия, задержанный входил в международную сеть киберпреступников, которые с использованием вредоносного программного обеспечения получали доступ к персональным данным американских граждан и корпоративной информации организаций в США и Европе. После получения данных участники группы занимались вымогательством, требуя деньги за возврат или неразглашение информации.

Фигурант проживал у родственников и легализовывал незаконно полученные средства через приобретение дорогостоящей недвижимости, автомобилей и других активов, оформляя сделки на близких лиц. В рамках расследования проведено более 30 обысков, арестованы активы на сумму свыше $80 млн (6,1 млрд рублей), включая недвижимость, транспортные средства, наличные средства и криптовалюту. Также предъявлены обвинения предполагаемому организатору группы и еще одному участнику, которые помещены под стражу.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о получении доступа к конфиденциальным данным Rockstar Games через облачную среду Snowflake. Злоумышленники опубликовали в даркнете сообщение с требованием выкупа.

Европа
Украина
США
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.