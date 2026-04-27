В Кремле рассказали, как часто Путин получает сводки об атаках ВСУ

В Кремле рассказали, как часто Путин получает сводки об атаках ВСУ Песков: Путин получает сводки о всех происшествиях несколько раз в сутки

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о всех происшествиях и атаках военнослужащих ВСУ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, перед главой государства отчитываются несколько раз в сутки.

Президент постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости в любое время дня получает сводки о всех происшествиях и о том, как развивается обстановка в плане атак киевского режима и принимаемых мерах, — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что в Беловском районе Курской области местный житель получил серьезные ожоги в результате атаки ВСУ. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, пострадавший находится в тяжелом состоянии в Курской областной больнице.

Кроме того, жители многоэтажки в центре Екатеринбурга, попавшей под удар беспилотника, едва проснувшись, были вынуждены спешно покидать квартиры. Очевидцы рассказали, что внезапно прогремел мощный взрыв, люди сразу выбежали на улицу и заметили охваченную огнем лоджию.