27 апреля 2026 в 12:11

Пользователи «ВКонтакте» рассказали о самой востребованной специальности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«ВКонтакте» ко Дню дизайнера провела исследование, чтобы узнать мнение россиян о профессии. Выяснилось, что 78% опрошенных считают дизайн самой востребованной специальностью в креативной индустрии. Видеомонтаж, фотография и маркетинг также высоко ценятся — их отметили 77%, 69% и 69% респондентов соответственно. Журналистика занимает четвертое место с результатом в 67%.

Существует стереотип, что стать дизайнером легко — достаточно хорошего вкуса и владения специальными программами. В результате конкуренция среди соискателей огромная, хотя спрос на дизайнеров высокий. Чтобы оставаться востребованными, специалистам важно развивать фундаментальные навыки — умение работать с композицией, типографикой, формой, — рассказал дизайн-директор «ВКонтакте» и VK Видео Константин Замуренко.

74% респондентов ожидают, что спрос на дизайнеров возрастет или останется на прежнем уровне. По их мнению, основная ценность работы дизайнера заключается в создании как эстетически привлекательных (90%), так и функциональных (88%) вещей и цифровых продуктов.

62% россиян считают профессию дизайнера престижной. Основные плюсы, по их мнению, — это возможность творческой самореализации (47%) и удаленной работы (45%).

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предоставила пользователям личных профилей возможность подключить сервис «VK Донат» и получать доход от эксклюзивного контента. Ранее эта функция была доступна только для сообществ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев потерял место производства дальнобойных дронов
В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами
В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева
Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился
США предрекли череду покушений на официальных лиц государства
Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Названа причина апрельских снегопадов в европейской части России
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

