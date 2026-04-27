Пользователи «ВКонтакте» рассказали о самой востребованной специальности

«ВКонтакте» ко Дню дизайнера провела исследование, чтобы узнать мнение россиян о профессии. Выяснилось, что 78% опрошенных считают дизайн самой востребованной специальностью в креативной индустрии. Видеомонтаж, фотография и маркетинг также высоко ценятся — их отметили 77%, 69% и 69% респондентов соответственно. Журналистика занимает четвертое место с результатом в 67%.

Существует стереотип, что стать дизайнером легко — достаточно хорошего вкуса и владения специальными программами. В результате конкуренция среди соискателей огромная, хотя спрос на дизайнеров высокий. Чтобы оставаться востребованными, специалистам важно развивать фундаментальные навыки — умение работать с композицией, типографикой, формой, — рассказал дизайн-директор «ВКонтакте» и VK Видео Константин Замуренко.

74% респондентов ожидают, что спрос на дизайнеров возрастет или останется на прежнем уровне. По их мнению, основная ценность работы дизайнера заключается в создании как эстетически привлекательных (90%), так и функциональных (88%) вещей и цифровых продуктов.

62% россиян считают профессию дизайнера престижной. Основные плюсы, по их мнению, — это возможность творческой самореализации (47%) и удаленной работы (45%).

