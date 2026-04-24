Авторы «ВКонтакте» смогут зарабатывать через личные профили

«ВКонтакте» предоставила пользователям личных профилей возможность подключить сервис «VK Донат» и получать доход от эксклюзивного контента. Ранее эта функция была доступна только для сообществ.

Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря «VK Донату» авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая еще более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти, — рассказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Этот инструмент стал доступен для всех пользователей «ВКонтакте». Авторы могут задавать цели для сбора средств, организовывать единоразовые пожертвования под публикациями, а также настраивать несколько уровней регулярной поддержки, которые предлагают различные бонусы: от полезных материалов до эксклюзивного контента.

Ранее сообщалось, что совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей в 2025 году. Основными источниками дохода стали партнерские соглашения, донаты пользователей и гранты от платформы.