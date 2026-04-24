24 апреля 2026 в 11:55

Авторы «ВКонтакте» смогут зарабатывать через личные профили

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
«ВКонтакте» предоставила пользователям личных профилей возможность подключить сервис «VK Донат» и получать доход от эксклюзивного контента. Ранее эта функция была доступна только для сообществ.

Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря «VK Донату» авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая еще более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти, — рассказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Этот инструмент стал доступен для всех пользователей «ВКонтакте». Авторы могут задавать цели для сбора средств, организовывать единоразовые пожертвования под публикациями, а также настраивать несколько уровней регулярной поддержки, которые предлагают различные бонусы: от полезных материалов до эксклюзивного контента.

Ранее сообщалось, что совокупный доход авторов «VK Видео» превысил 3 млрд рублей в 2025 году. Основными источниками дохода стали партнерские соглашения, донаты пользователей и гранты от платформы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Украина провели новый обмен военнопленных
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

