Общественник раскрыл негативный нюанс составления карты желаний

Карта желаний учит потребительскому отношению к жизни и подменяет веру в Бога магическим обрядом «притяжения» благ, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, скрытая опасность такого коллажа кроется не в картинках с изображением дома или машины, а в философии требования, когда человек ставит себя в центр вселенной.

На первый взгляд нет ничего плохого, чтобы наклеить на лист бумаги картинки уютного дома, счастливой семьи или красивой машины. Человек мечтает о хорошем — это естественно. Но опасность карт желаний не в картинках — она таится в скрытой философии. Карты желаний основаны на идее «притяжения»: если я правильно сформулирую запрос и визуализирую желаемое, то вселенная мне это даст. Человек ставит себя в ее центр. Из молитвенного, просительного, уповающего на волю Божию отношение превращается в магическое. Карты желаний приучают к потребительству. В результате вера в Бога тихо подменяется верой в технику исполнения желаний, — сказал Иванов.

По его словам, с православной точки зрения источником всех благ является исключительно Господь, а не безличный космический закон. Он отметил, что в молитве «Отче наш» человек просит: «Да будет воля Твоя», тогда как карта желаний негласно провозглашает «Да будет воля моя».

С православной точки зрения источник всех благ — не космический закон притяжения, а Господь. Мы не притягиваем, а просим, благодарим и принимаем с рассуждением. В молитве «Отче наш» говорится: «Да будет воля Твоя», а в карте желаний: «Да будет воля моя». Это подмена Бога самим собой, замена упования на манипуляцию. Карты желаний незаметно приучают человека к магическому мышлению. Он начинает думать: достаточно проделать обряд — наклеить картинки, разместить на видном месте, активировать в определенный лунный день, и желание исполнится само, — резюмировал Иванов.

