В РПЦ раскрыли важнейший признак Второго пришествия Христа

Главным признаком Второго пришествия Христа является оскудение любви из-за роста беззакония, рассказал викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По его словам, которые передает РИА Новости, именно об этом говорится в Священном Писании.

И один из самых главных признаков и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак, — сказал епископ.

Господь, по словам епископа, как всемогущий в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) сообщил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.