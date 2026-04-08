Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 21:46

В РПЦ раскрыли важнейший признак Второго пришествия Христа

Епископ Силуан: оскудение любви указывает на приближение Второго пришествия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главным признаком Второго пришествия Христа является оскудение любви из-за роста беззакония, рассказал викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). По его словам, которые передает РИА Новости, именно об этом говорится в Священном Писании.

И один из самых главных признаков и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак, — сказал епископ.

Господь, по словам епископа, как всемогущий в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) сообщил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Общество
РПЦ
Пасха
Иисус Христос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.