Ученая раскрыла тревожные планы США на Россию и Китай Вэньлин: США хотят превратить Запад в свой задний двор и изгнать туда РФ и КНР

США превращают Западное полушарие в свой задний двор, чтобы постепенно вытеснить оттуда Россию и Китай, заявила научный специалист Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чэнь Вэньлин. По ее словам, которые передает РИА Новости, Вашингтон ставит свои интересы прежде всех остальных.

Я считаю, что приоритет «Западное полушарие прежде всего» по сути и означает «Америка прежде всего», — заявила Вэньлин.

Однако, указала ученая, эти два приоритета не означают, что США действительно отступили в Западное полушарие. Напротив, по мнению эксперта, Вашингтон превращает его в свою собственную территорию, собственный задний двор и крупнейшую империю в Северной Америке.

Чэнь Вэньлин добавила, что затем США будут накапливать силы, чтобы в первую очередь осуществлять нападки на Китай и Россию по всему миру. После этого, как считает эксперт, Америка реализует стратегию балансирования сил в Азии, Европе и Африке с целью сдерживать и блокировать Китай и Россию, особенно Китай.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что принятие Евросоюзом нового пакета санкций против РФ, которые затрагивают и китайские компании, будет иметь реальные последствия. По его мнению, в европейских странах правят фанатики.