Подростки прогулялись по хранилищу радиоактивных отходов

В эстонском городе Палдиски группа подростков проникла в хранилище радиоактивных отходов ALARA, сообщает местное издание Postimees. Руководство государственного предприятия ALARA AS, управляющего хранилищем, узнало о случившемся лишь после того, как школьники выложили в соцсетях видео своей прогулки.

Речь идет о бывшем центре советского атомного подводного флота. После демонтажа двух наземных реакторов в 1995 году его превратили во временное хранилище отходов. Детям удалось не только попасть внутрь, но и побродить по залам и крыше режимного объекта.

Это не первый случай проникновения посторонних на данный объект — ранее подобные инциденты заканчивались трагически. После обнаружения видеозаписи компания пообещала изменить систему охраны, чтобы исключить повторение таких ситуаций в будущем.

