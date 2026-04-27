Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 12:15

Подростки прогулялись по хранилищу радиоактивных отходов

В Эстонии подростки проникли в хранилище радиоактивных отходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В эстонском городе Палдиски группа подростков проникла в хранилище радиоактивных отходов ALARA, сообщает местное издание Postimees. Руководство государственного предприятия ALARA AS, управляющего хранилищем, узнало о случившемся лишь после того, как школьники выложили в соцсетях видео своей прогулки.

Речь идет о бывшем центре советского атомного подводного флота. После демонтажа двух наземных реакторов в 1995 году его превратили во временное хранилище отходов. Детям удалось не только попасть внутрь, но и побродить по залам и крыше режимного объекта.

Это не первый случай проникновения посторонних на данный объект — ранее подобные инциденты заканчивались трагически. После обнаружения видеозаписи компания пообещала изменить систему охраны, чтобы исключить повторение таких ситуаций в будущем.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что авария на энергоблоке Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года стала поворотным моментом для глобальной ядерной безопасности. По данным агентства, катастрофа серьезно подорвала общественное доверие к мирному атому и привела к ужесточению контроля за программами развития атомной энергетики.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.