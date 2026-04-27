27 апреля 2026 в 12:24

Мужчина заразился смертельной лихорадкой после укуса клеща

DHA: житель Турции умер в больнице после укуса клеща

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Житель турецкой провинции Сивас заразился конго-крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща, сообщило агентство DHA. По его информации, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Это первая жертва сезона.

После ухудшения состояния [пострадавшего] перевезли в больницу в провинции Сивас, где выяснилось, что он заражен ККГЛ. Врачам в отделении интенсивной терапии не удалось спасти мужчину, он скончался, — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшего звали Сулейман Гюльсюн. На момент смерти ему был 21 год. Мужчина занимался животноводством.

Ранее ученые предупредили, что в водоемах Лонг-Айленда в Нью-Йорке может обитать опасная плотоядная бактерия Vibrio vulnificus. Профессор Кристофер Гоблер уточнил, что заражение приводит к смерти в течение 48 часов примерно в 20% случаев.

До этого правительство Таиланда предупредило о росте случаев заражения мелиоидозом — опасной бактериальной инфекцией, которую внесли в список особого контроля. С 1 января по 16 апреля заболели 732 человека, 23 из них скончались. Власти рекомендовали пить только бутилированную воду и обрабатывать любые раны на коже.

