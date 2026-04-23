Убивающую за 48 часов бактерию обнаружили в водоемах у Нью-Йорка В водоемах Нью-Йорка нашли бактерию Vibrio vulnificus, убивающую за 48 часов

В водоемах Лонг-Айленда в Нью-Йорке может обитать опасная плотоядная бактерия, передает New York Post. Ученые предупреждают, что примерно в 20% случаев заражение способно привести к смерти в течение 48 часов. Профессор Кристофер Гоблер сообщил, что его команда обнаружила признаки очагов бактерии Vibrio vulnificus сразу в нескольких прудах региона.

Это очень, очень серьезная инфекция, она поражает открытые раны — у людей, зараженных этой бактерией, вероятность смерти в течение 48 часов составляет 20%, — предупредил эксперт.

Ученые отслеживают распространение бактерий, предположительно, пришедших из Мексиканского залива, с 2023 года. Тогда появились сведения о первых случаях заражения с тремя смертями.

По мнению Гоблера, их рост может быть вызван выбросами азота из примерно 360 тыс. септических систем и выгребных ям округа Саффолк. Этот процесс приводит к цветению водорослей, нагреву воды и снижению уровня кислорода. Он порекомендовал людям с ослабленным иммунитетом, пожилым и тем, у кого есть открытые раны, избегать контакта с водой из водоемов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что благодаря активному участию российских специалистов количество случаев заболевания чумой на Мадагаскаре снизилось в 20 раз с 2017 года. По ее словам, в 2025 году впервые за много лет удалось исследовать природные очаги заболевания на территории острова.