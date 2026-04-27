Хельсинки упрекнули в отсутствии здравомыслия из-за одного решения

Решение Финляндии отказаться от строительства АЭС «Ханхикиви» противоречило не только закону и договору, но и здравому смыслу, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в интервью «Стране Росатом». Глава госкорпорации отметил, что практика показывает: в такой чувствительной и капиталоемкой сфере, как энергетика, решения, принятые под влиянием политической конъюнктуры, довольно быстро сталкиваются с реальностью.

Лихачев подчеркнул, что реальность очень проста: государству нужна надежная, доступная и долгосрочная энергетическая база. По его мнению, если от этого принципа отступать, последствия будут заметны как для экономики, так и для социальной сферы.

Пример Бангладеш — это пример ответственного движения вперед. А, скажем, решение Финляндии отказаться от строительства АЭС «Ханхикиви» противоречило не только закону и договору, но и здравому смыслу, — констатировал глава Росатома.

Ранее Лихачев заявил, что Финляндия, отказавшись от сооружения АЭС «Ханхикиви-1» с РФ, обрекла на депрессию свой огромный экономический район. По его словам, к этому привело неумелое отношение правительства к атомной энергетике.