В Таиланде за месяц 23 человека умерли от опасной инфекции Власти Таиланда заявили о росте заболеваемости мелиоидозом в 2026 году

Правительство Таиланда предупредило о росте случаев заражения мелиоидозом — опасной бактериальной инфекцией, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря кабинета министров Лалида Перитвиваттана. Министерство здравоохранения внесло эту болезнь в список особого контроля из-за тенденции к увеличению числа заболевших в 2026 году, передает пресс-служба кабмина.

По данным департамента контроля заболеваний, с 1 января по 16 апреля заболели 732 человека, 23 из них скончались. Рост числа зараженных совпадает с жарой до 42 градусов: в такую погоду люди чаще пьют неочищенную воду.

В качестве профилактики ведомство рекомендует мыть руки перед едой, пить только бутилированную воду и обрабатывать любые ранки на коже. Возбудители мелиоидоза живут в почве Юго-Восточной Азии, а болезнь вызывает высокую температуру, кашель и проблемы с дыханием. Особо опасна инфекция для диабетиков и людей с хроническими заболеваниями печени и легких.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году общая заболеваемость населения России увеличилась на 3% по сравнению с 2024 годом. Кроме того, по ее словам, первичная заболеваемость выросла на 0,3%.

Как заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова, рост показателя общей заболеваемости россиян связан с сезонностью респираторных инфекций. По ее словам, статистика также отражает возросшую частоту обращений людей к медикам.