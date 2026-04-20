Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 13:43

В Таиланде за месяц 23 человека умерли от опасной инфекции

Власти Таиланда заявили о росте заболеваемости мелиоидозом в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Таиланда предупредило о росте случаев заражения мелиоидозом — опасной бактериальной инфекцией, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря кабинета министров Лалида Перитвиваттана. Министерство здравоохранения внесло эту болезнь в список особого контроля из-за тенденции к увеличению числа заболевших в 2026 году, передает пресс-служба кабмина.

По данным департамента контроля заболеваний, с 1 января по 16 апреля заболели 732 человека, 23 из них скончались. Рост числа зараженных совпадает с жарой до 42 градусов: в такую погоду люди чаще пьют неочищенную воду.

В качестве профилактики ведомство рекомендует мыть руки перед едой, пить только бутилированную воду и обрабатывать любые ранки на коже. Возбудители мелиоидоза живут в почве Юго-Восточной Азии, а болезнь вызывает высокую температуру, кашель и проблемы с дыханием. Особо опасна инфекция для диабетиков и людей с хроническими заболеваниями печени и легких.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году общая заболеваемость населения России увеличилась на 3% по сравнению с 2024 годом. Кроме того, по ее словам, первичная заболеваемость выросла на 0,3%.

Как заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова, рост показателя общей заболеваемости россиян связан с сезонностью респираторных инфекций. По ее словам, статистика также отражает возросшую частоту обращений людей к медикам.

Азия
Таиланд
заболевания
Здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Самое популярное
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.