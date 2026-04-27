Почему на самом деле российские сервисы против VPN? Ответ Минцифры, Путин

Отечественные платформы «не пускают» пользователей, которые используют технологии туннелирования трафика. Как это объяснили в Минцифры, почему на самом деле российские сервисы блокируют VPN, что президент России Владимир Путин сказал о сбоях интернета?

Почему на самом деле российские сервисы блокируют VPN

Большинство российских онлайн-платформ блокируют доступ пользователям с активным VPN-соединением для защиты их персональных данных, заявили в Минцифры. Такая мера особенно важна для государственных сервисов, где хранятся сведения о гражданах, подчеркнули в министерстве.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — говорится в ответе Минцифры.

Кроме того, на портале госуслуг в ближайшее время появится специальная кнопка для жалобы на уведомление с просьбой отключить VPN, даже если он фактически не используется, отметили в Минцифры.

Если сервис ошибочно предупреждает об активном VPN-соединении при его отсутствии, в министерстве посоветовали обращаться в службы поддержки конкретных платформ.

Популярные онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN в апреле. Подобные уведомления появились в приложениях ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания.

Приложения некоторых популярных сетей супермаркетов не «пускают» пользователей, выводя сообщение о необходимости отключить VPN. При этом остается возможность отсканировать карту магазина.

Что Путин сказал о сбоях интернета

Проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз, заявил Путин.

«Не часто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — заявил президент.

Можно ли использовать VPN, белые списки

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что внутри России не вводится запрет на применение VPN-технологий в корпоративных целях. По данным ведомства, возможность использования виртуальных частных сетей предоставлена более чем 1,7 тыс. предприятий.

Кроме того, депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что в парламенте предложили сформировать в России реестр одобренных VPN-протоколов, так называемые белые списки. Автор инициативы предлагает создать перечень надежных решений, которые разрешат применять на законных основаниях, не снижая уровень цифровой безопасности.

Первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь заявил, что в Госдуме никогда не обсуждались тотальный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование. Парламентарий добавил, что лично возражает против столь радикальных методов регулирования.

Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов, ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор», — сказал он.

Читайте также:

Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы

Москву завалило снегом 27 апреля: рекорды погодной опасности, пострадавшие

Наступление ВС РФ на Харьков 27 апреля: полсотни трупов, бойня у Волчанска