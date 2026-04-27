В Минцифры прояснили ситуацию с работой сервисов при включенном VPN

Минцифры: российские сервисы блокируют VPN для защиты данных граждан

Большинство российских онлайн-платформ блокируют доступ пользователям с активным VPN-соединением для защиты их персональных данных, объяснили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве отметили, что такая мера особенно важна для государственных сервисов, где хранятся сведения о российских гражданах.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что внутри России не вводится запрет на применение VPN-технологий в корпоративных целях. По данным ведомства, возможность использования виртуальных частных сетей предоставлена более чем 1,7 тыс. предприятий.

Кроме того, депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что в парламенте предложили сформировать в России реестр одобренных VPN-протоколов, так называемые «белые списки». Также первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в Госдуме никогда не обсуждались тотальный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за их использование.

