23 апреля 2026 в 13:08

Эпидемиолог назвал способы защиты от клещей во время прогулок

Эпидемиолог Детано: следует обходить лесистые места, чтобы избежать укуса клеща

Следует избегать лесистых, заросших кустарником мест, чтобы избежать укуса клеща — переносчика опасных инфекционных заболеваний, заявил американский эпидемиолог Терри Детано в интервью телеканалу WTOL 11. Специалист уделил особое внимание правильному выбору маршрута для прогулок.

Нужно избегать лесистых, заросших кустарником мест с высокой травой, разнотравьем, опавшими листьями и тому подобным, потому что там могут размножаться клещи, — объяснил Детано.

Также он рекомендовал использовать специальные репелленты для отпугивания насекомых и надевать максимально закрытую одежду во время выхода на природу. Помимо этого, по его словам, следует взять за правило обязательно принимать душ сразу после возвращения домой и проводить тщательный осмотр себя и домашних животных.

Ранее биолог Егор Мусин объяснил, что при выборе безопасной защиты от клещей для собак и кошек нужно обращать внимание на средства с полным и прозрачным составом, а также конкретным назначением. Он посоветовал хозяевам проверять, чтобы товар входил в перечень разрешенной продукции Роспотребнадзора.

