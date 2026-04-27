Турэксперт развеял мифы об отдыхе на Бали Турэксперт Мкртчян: отдыхающие на Бали сталкиваются с замусоренными пляжами

Туристы на Бали сталкиваются с замусоренными пляжами и морем, рассказал 360.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Он отметил, что перед поездкой путешественники часто строят завышенные ожидания.

Люди ждут некую сказку, а приезжают на Бали и вдруг удивляются тому, что пляжи мегагрязные, море замусоренное, а из-за отбойных течений каждый год погибают туристы. Когда человек начинает купаться, море абсолютно спокойное, а оказывается, там подводное течение. Оно уносит его, и он погибает, когда пытается бороться с ним, — рассказал Мкртчян.

Турэксперт подчеркнул, что отдыхающие также жалуются на постоянные пробки, отсутствие тротуаров, плесень в отелях и высокие цены. По его словам, долгожданный отпуск может обернуться разочарованием из-за несоответствия реальности ожиданиям.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Китай и Япония пользуются большой популярностью у российских туристов по причине удобной логистики и оптимальных цен. По его словам, эти направления будут развиваться и в будущем, например, скоро будет запущено железнодорожное сообщение с Китаем.