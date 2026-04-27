27 апреля 2026 в 12:23

В Москве задержали основателя горнопромышленного холдинга

«112»: гендиректора горнопромышленной компании Кима задержали в Шереметьево

Telegram-канал «112» сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево задержали основателя горнопромышленного комплекса Антона Кима. Согласно сведениям канала, это произошло утром 27 апреля, когда предприниматель прилетел из Казахстана.

Как отмечает «112», мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств. По данным канала, Ким руководил ключевой структурой горнопромышленного комплекса. В мае 2025 года, уточняет «112», ФНС хотела признать его банкротом, а налоговая задолженность компании превышала 64 млн рублей.

Ранее следственный комитет России обязал генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и ряд сотрудников компании явиться к следователю в понедельник, 27 апреля. Топ-менеджеры были задержаны в Москве 21 апреля, а спустя два дня отпущены под обязательство о явке.

До этого появились кадры задержания заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука и проведения следственных действий в отношении руководителя, которого подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей. В декабре 2025 года государственный заказчик заключил с компанией «Гермес» контракты на обслуживание парка.

