В Сети появились кадры задержания заместителя гендиректора парка «Патриот»

В Сети появились кадры задержания заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука. На видео СК РФ запечатлен момент проведения следственных действий в отношении высокопоставленного управленца, которому вменяют получение взятки в размере 18 млн рублей.

В декабре 2025 года государственный заказчик заключил с компанией «Гермес» контракты на обслуживание парка «Патриот» в Одинцово и филиала в Кронштадте. В ведомстве уточнили, что их стоимость составила более 1,4 млрд рублей.

В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 млн рублей от генерального директора ООО «Гермес» за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним, — говорится в публикации.

Ранее Мелимук, курировавший вопросы эксплуатации и материального обеспечения, был взят под стражу по ходатайству военных следователей. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, устанавливая все обстоятельства и возможных соучастников.