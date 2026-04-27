Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 12:50

Два человека погибли на Херсонщине при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два мирных жителя погибли в результате атак на Херсонскую область со стороны ВСУ за минувшие выходные, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

В Днепрянах Новокаховского ГО в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения, — отметил губернатор.

Ранее в главном управлении МЧС по Херсонской области сообщили, что сотрудник ведомства Иван Бузин и его жена погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Там выразили соболезнования близким погибших.

До этого губернатор региона заявил, что семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ. По его словам, в Раздольном Каховского МО были ранены трое мужчин. Также в Малой Кардашинке Голопристанского МО при наезде автомобиля на мину пострадал местный житель.

Регионы
Херсонская область
Владимир Сальдо
атаки ВСУ
БПЛА
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.