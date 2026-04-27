Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике

Ряд стран ведут себя недружелюбно в Северной Атлантике, заявил ИС «Вести» руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. По его словам, ведомство участвует во всех конвенционных организациях, которые представляют интерес с точки зрения вылова рыбы.

Иногда сталкиваемся, конечно, с недружественными действиями государств, в том числе в Северной Атлантике, — сказал Шестаков.

Он также рассказал, что в 2025 году по поручению президента России была проведена большая африканская экспедиция. Изучение водных биоресурсов велось совместно с африканскими коллегами, и предоставленные данные позволят им спрогнозировать собственные объемы вылова, а некоторые ресурсы, возможно, будут переданы российским рыбакам.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что резкий рост цен на минтай в России связан с жадностью трейдеров. По правилам производители должны указывать на этикетках точное название рыбы и сведения, где и когда она была добыта, но на практике этого не происходит.