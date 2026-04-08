В России отреагировали на резкий рост цен на минтай

Резкий рост цен на минтай в России связан с жадностью трейдеров, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он отметил, что по правилам производители должны указывать на этикетках точное название рыбы и сведения, где и когда она была добыта, но на практике этого не происходит. По мнению эксперта, это позволяет им откровенно обманывать потребителей.

На полках рыба представлена в полиэтиленовом пакетике, на котором прилеплена этикетка. На ней указано, что этот минтай, к примеру, упакован 31 января 2026 года. Понимаете, в чем цинизм? В том, что информация о том, что это за минтай, где он был и сколько лежал в морозилке до указанной даты, неизвестна. Допустим, продукт лежал год-два в морозильнике, когда он стоил 100 рублей за килограмм. А сейчас он стоит под 400 рублей. Понимаете, какая прибыль? Это просто жадность, алчность этих трейдеров, — высказался Савельев.

Ранее директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он отметил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.