Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:07

В России отреагировали на резкий рост цен на минтай

Эксперт по рыболовству Савельев: рост цен на минтай связан с жадностью трейдеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Резкий рост цен на минтай в России связан с жадностью трейдеров, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он отметил, что по правилам производители должны указывать на этикетках точное название рыбы и сведения, где и когда она была добыта, но на практике этого не происходит. По мнению эксперта, это позволяет им откровенно обманывать потребителей.

На полках рыба представлена в полиэтиленовом пакетике, на котором прилеплена этикетка. На ней указано, что этот минтай, к примеру, упакован 31 января 2026 года. Понимаете, в чем цинизм? В том, что информация о том, что это за минтай, где он был и сколько лежал в морозилке до указанной даты, неизвестна. Допустим, продукт лежал год-два в морозильнике, когда он стоил 100 рублей за килограмм. А сейчас он стоит под 400 рублей. Понимаете, какая прибыль? Это просто жадность, алчность этих трейдеров, — высказался Савельев.

Ранее директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он отметил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Общество
рыба
продукты
цены
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.